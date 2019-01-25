رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة المقاصة.. وهشام محمد ينتظم في المران الجماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة المقاصة.. وهشام محمد ينتظم في المران الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس الخميس.

واكتفت هذه المجموعة اللاعبين بتدريبات بدنية متنوعة؛ للتخلص من الإجهاد والاستعداد بقوة للمباريات القادمة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته صباح اليوم الجمعة بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وانتظم هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعاد هشام محمد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه عنها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخاض اللاعب تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، واجتاز برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.