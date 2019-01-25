رياضة | عاجل.. الزمالك يرفض عرض تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يرفض عرض تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز بالتعاقد مع طارق حامد أوعبدالله جمعة أومحمود عبدالعزيز مقابل رحيل ثلاثي بيراميدز عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين لصفوف الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الكرة بالزمالك ترفض رفض تام رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وأن فكرة رحيل طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز غير مطروحة.
وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
تركي آل الشيخ ينشر السيرة الذاتية لـ 3 مدربين من العيار الثقيل لقيادة بيراميدز
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، السيرة الذاتية لعدد من المدربين الكبار في عالم التدريب لاختيار أحدهم لقيادة بيراميدز اف سي خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق.
وكان المستشار تركي أل الشيخ أكد أنه سيعقد اجتماعا هاما غدا مع حسام البدري وأحمد حسن، وسيف الوزيري لبحث التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة التوأم.
وكتب أل الشيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والاستاذ سيف الوزيري ومجموعة من الاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".
وكان بيراميدز اف سي خطف تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 من ميدان الزمالك في ملعب بتروسبورت مساء أمس الخمس، في المباراة المؤجلة من التاسع من بطولة الدوري الممتاز.
وتعادل الزمالك مع بيراميدز 3 - 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني .
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