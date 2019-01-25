رياضة | عاجل.. الزمالك يرفض عرض تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يرفض عرض تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز بالتعاقد مع طارق حامد أوعبدالله جمعة أومحمود عبدالعزيز مقابل رحيل ثلاثي بيراميدز عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين لصفوف الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الكرة بالزمالك ترفض رفض تام رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وأن فكرة رحيل طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز غير مطروحة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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