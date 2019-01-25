رياضة | نجاح 16 حكم ورسوب واحد فى اختبارات اللياقة البدنية لحكام مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح 16 حكم ورسوب واحد فى اختبارات اللياقة البدنية لحكام مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت أمس الخميس اختبارات الإعادة لحكام الدرجة الثانية والثالثة بمنطقة مطروح على ملعب القرية الأولمبية تحت إشراف سامي فاروق المخطط البدني لحكام مصر . خضع للاختبار 17 حكماً نجح 16 ورسب واحد فقط وهى نتيجة ممتازة بالنسبة لحكام منطقة مطروح ومقارنة بالمناطق الفرعية الأخري. حضر الإختبار كابتن مشرف رئيس منطقة حكام مرسى مطروح ومحمد خميس المدير التنفيذي للمنطقة . وحرصت اللجنة البدنية للحكام على خوض عدة اختبارات مكوكية داخل محافظات الجمهورية لحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة فى اللياقة البدنية وذلك للارتقاء بمستوى الحكام وتأهيلهم بدنياً .

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