اونلاين | بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية كورة ستار

يستضيف استاد مدينة زايد الرياضية مواجهة قوية بين كوريا الجنوبية وقطر اليوم الجمعة 25 يناير 2019 ميلادياً، في الثالثة عصر اليوم، وذلك في إطار ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019، المقامة حالياً في دولة الإمارات، كورة لايف مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.

بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية يوتيوب HD

وقدم منتخب قطر مستوى مميز في كأس آسيا، حيث كان مشواره هو الأصعب بين جميع المنتخبات التي وصلت لدور الـ8 في البطولة حتى الآن، ففي الدور الأول وقع في نفس المجموعة مع المنتخب السعودي القوي والفتي بشبابه ونجح في التغلب عليه، وفي الدور الثاني كان على موعد مع منافس عربي شرس آخر له تاريخ في المسابقة هو العراق ونجح في تخطيه أيضاً، ومع وصول العنابي ربع النهائي وجد نفسه في مواجهة كوريا الجنوبية التي تمتلك عناصر رائعة أبرزها سون هيونج مين نجم توتنهام، يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.

يلا كورة مباراة قطر وكوريا الجنوبيه اليوم

كوريا الجنوبية واحد من أقوى المنتخبات في قارة آسيا ونجح في عبور منتخب البجرين في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الأول مين سون نجم توتنهام، كول كورة مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.

yalla shoot بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية يوتيوب HD

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة 15:00.