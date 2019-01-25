شكرا لقرائتكم خبر عن سر تهديد برشلونة لـ"سواريز" بالاستبعاد والان مع التفاصيل

قامت إدارة برشلونة الإسباني، بتهديد اللاعب دينيس سواريز باستبعاده من مباريات الفريق إذا رفض الانتقال إلى ريال بيتيس أو إشبيلية، اللذان عرضا 20 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب نادي برشلونة في التخلص من "سواريز" وبعض لاعبي الفريق للحصول على أكبر عائد مادي من رحيلهم.

وكشفت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن دينيس سواريز يرغب في الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن برشلونة لن يسمح له بالمغادرة على سبيل الإعارة، لأنه يريد بيعه بشكل نهائي.

وأشارت الإذاعة الكتالونية أن إدارة برشلونة هددت "سواريز" بالتجميد حتى نهاية الموسم إذا لم ينتقل لصفوف أحد فريقي ريال بيتيس أو اشبيلية واللذان عرضا 20 مليون يورو لضمه.

وتواصل إرنستو فالفيردي مع دينيس سواريز وأخبره بضرورة التوصل لحل نهائي، وإلا فإنه لن يُوجه له الدعوة لخوض مباريات برشلونة طيلة ما تبقى من الموسم الجاري.

يذكر أن فالفيردي قد استبعد دينيس سواريز من قائمة برشلونة التي سافرت مساء أمس الأربعاء إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية، ما يؤكد رغبة النادي في التوصل لحل نهائي بشأن هذه الأزمة.