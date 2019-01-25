شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسماء المرشحة لخلافة حسام حسن في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، إقالة المدير الفني حسام حسن والجهاز المساعد له، بعد التعادل مع الزمالك «3-3»، الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة في الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «اجتماع مهم مع حسام البدري وأحمد حسن وسيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين، من أجل التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد».

وتولى حسام حسن قيادة بيراميدز خلفاً للأرجنتيني ريكاردو لافولبي الذي أشرف بدوره على الفريق لفترة وجيزة خلفا للبرازيلي ألبرتو فالنتيم.

وأعلن آل الشيخ أسماء ثلاثة مدربين أجانب مرشحين لتولي المهمة خلفا لحسام حسن، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة.

وقال آل الشيخ «اليوم الجمعة، لإعلان عن المدرب مساء اليوم بعد انتهاء الاجتماع، مدرب كبير ودولي، درب أندية ومنتخبات، ولدينا 3 خيارات جاهزة، وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالا».

ونشر مالك «بيراميدز» تدوينة أخرى تضمنت ثلاث صور لمديرين فنيين أجانب، احتوت كل واحدة على ملخص لمسيرة كل مدرب، وهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، والصربي إيفان يوفانوفيتش، والإسباني مانويل خيمنيز.