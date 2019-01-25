شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتفوق على توتنهام.. تألق هازارد وخروج معتاد للسبيرز من كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح تشيلسي في تجاوز عقبة جاره، توتنهام، وبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو» للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة، ليصبح النادي اللندني على موعد مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية لتحديد الفائز بلقب المسابقة لموسم 2018/2019.

وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2، وينجح تشيلسي في تسجيل اول 4 ركلات ترجيح، في حين يفشل لاعبوا توتنهام في تسجيل ركلتين من أول 4، ليفوز تشيلسي في النهاية بركلات الجزاء بنتيجة 4-2.

حسم تشيلسي للموقعة اللندنية الصعبة شهدت معها بعض النقاط والأحداث، سنستعرض معكم ابرزها في السياق التالي.

1- القواعد الجديدة تخدم تشيلسي

استغل تشيلسي قواعد المسابقة التي لا تعطي اعتبارية للأهداف المسجلة خارج الملعب خلال الـ90 دقيقة، ففاز بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعبه ليعادل نتيجة المباراتين (كان خسر ذهابًا بهدف نظيف).

وكانت قواعد المسابقة في السابق تنص على أن اعتبارية الأهداف خارج القواعد تحتسب في الوقت الإضافي، وهو ما يعني أن توتنهام كان سيتفوق على تشيلسي في حال استمرار المباراة لوقت إضافي وفقًا لقواعد المسابقة، لكن ومنذ بداية الموسم الحالي، تقرر إلغاء الوقت الإضافي في جميع الأدوار (باستثناء المباراة النهائية) بنية عدم إجهاد اللاعبين، وبالتالي لم تعد للأهداف المسجلة خارج الملعب أي اعتبار، وعليه استفاد تشيلسي من هذه القاعدة بالأمس على حساب توتنهام.

2- هازارد يتألق بالتخصص ضد السبيرز

على الرغم من النقد الذي تعرض له مؤخرًا من مدربه، إلا أن إدين هازارد لم يتأثر كثيرًا بذلك ولعب دور البطولة في المباراة التي فاز من خلالها بجائزة رجل المباراة، بعد أن سجل هدف الفريق الثاني والذي لعب دورًا حيويًا للوصول إلى ركلات الجزاء.

وسجل هازارد بالتخصص هدفه السادس ضد توتنهام في مختلف البطولات، ليكون البلجيكي سجل ضد السبيرز ثاني اكبر عدد اهداف امام خصم من فرق التوب 6، بعد سجله ضد ليفربول مع تشيلسي في مختلف البطولات (سجل ضد الريدز 7 اهداف).

ولم يعرف تشيلسي الخسارة في 46 مباراة على ستامفورد بريدج في مختلف البطولات، نجح خلالهم ايدن هازارد في التسجيل (لعب 46، فاز في 39، تعادل في 7، ولم يخسر).

3- عادة مستمرة للبلوز في الوصول للنهائيات

الوصول لنهائي كأس الرابطة هذا الموسم دون معه النهائي رقم 15 الذي يتمكن تشيلسي من الوصول إليه خلال اخر 16 عام، وبالتحديد خلال عهد المالك الروسي للنادي، روما إبراموفيتش.

ووصل تشيلسي للنهائي رقم 8 في كأس رابطة المحترفين، ليعادل الرقم اللندني القياسي للوصول إلى النهائي في هذه المسابقة والمدون بأسم أرسنال وتوتنهام (8 لكل فريق).

وسيكون أمام تشيلسي فرصة للتتويج باللقب السادس في المسابقة في حال ان تغلب على مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في 24 فبراير المقبل، ليكون ثاني فريق يصل إلى هذا الرقم بعد ليفربول الذي لديه 8 تتويجات بهذه المسابقة، اكثر من أي نادي انجليزي اخر.

4- إقصاء معتاد للسبيرز

خسر توتنهام فرصة التتويج مجددًا ببطولة، وخرج من نصف نهائي مسابقة كأس محلية للموسم الثالث على التوالي.

توتنهام في الموسم الماضي كان غادر كأس الإتحاد الإنجليزي من الدور نصف النهائي امام مانشستر يونايتد، وكرر ذلك في الموسم قبل الماضي عندما غادر نفس الدوري في كأس الإتحاد الإنجليزي امام تشيلسي.

وبشكل عام فشل توتنهام في تجاوز الدور نصف النهائي لمسابقات الكأس المحلية في 5 من آخر 6 مناسبات وصل فيها لهذا الدور.

وأقصى تشيلسي توتنهام بالتخصص من الدور نصف نهائي للمرة الثالثة خلال العقد الحالي، بعد موسم 2011/2012 (كأس الإتحاد الإنجليزي)، وموسم 2016/2017 (كأس الإتحاد الإنجليزي)، والموسم الحالي (كأس رابطة المحترفين).