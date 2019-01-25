شكرا لقرائتكم خبر عن كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد ينجو من الفخ الكتالوني.. وخسارة مُقلقة لحامل اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس الخميس مرحلة الذهاب لدور الـ8 من كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت لعب 4 مباريات، حيث تفوق ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت تقلبات كبيرة في نتيجتها قبل أن يحسمها أصحاب الأرض في آخر 15 دقيقة بتسجيل هدفين.

وتسبب الضيوف الكتالان في قلق كبير للعملاق المدريدي الذي تلقى هدفين من ضيوفه، قد يلعبا دورًا هامًا في مباراة الإياب التي ستقام في الأسبوع القادم في معقل الفريق الكتالوني الصغير.

وتألق قائد ريال مدريد، المدافع سيرجيو راموس، فسجل هدفين في المباراة، في حين سجل لوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة الهدفين الآخرين.

وواصل راموس تألقه في تنفيذ ركلات الجزاء، فسجل هدف ريال مدريد الثاني في المباراة من ركلة جزاء وبطريقة «بانينكا» الشهيرة، لينجح راموس في تسجيل جميع ركلات الجزاء التي نفذها هذا الموسم (7)، 4 منها سجلها بطريقة المهاجم التشيكي الشهير.

وتألق الجناح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بتسببه في الهدف الثاني (تحصل على ركلة جزاء) ثم اشرف شخصيًا على صناعة الهدف الرابع للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليصنع جونيور هدفه الثامن في مختلف المسابقات هذا الموسم مع ريال مدريد، ويصنع هدفه الخامس في مسابقة الكأس، أكثر من أي لاعب أخر في المسابقة هذا الموسم.

وفي الأندلس، سقط برشلونة بهدفين دون مقابل امام مضيفه أشبيلية في مباراة نجا منها حامل اللقب من هزيمة ثقيلة.

وغاب ميسي عن المشاركة ليسقط برشلونة للمرة الثانية في غياب الأرجنتيني هذا الموسم، حيث خسر الفريق 25% من المباريات التي لعبها دون ميسي هذا الموسم (2 من 8) مقارنة ب8.3% خسارة في وجوده (2 من 24 مباراة لعبها).

وخسر برشلونة للمرة الثانية ضد إشبيلية في آخر 10 مباريات بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا (فاز 6 وتعادل 2)، وتعود آخر خسارة للعملاق الكتالوني قبل مباراة هذا الدور إلى عام 2010 (خسر 2-1 في كامب نو).

وخسر برشلونة بفارق هدفين في مباراة في كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2013 (عندما خسر بنتيجة 3-1 ضد ريال مدريد).

ولم ينجح برشلونة في التأهل عندما يخسر مباراة الذهاب بفارق هدفين أمام فريق من لاليجا في مسابقة الكأس منذ 53 عامًا، وبالتحديد عندما خسر ذهابًا ضد مايوركا بهدفين دون مقابل، ليحقق الفوز في الإياب بنتيجة 5-1، ويتأهل للدور التالي خلال موسم 1965/1966.

وواصل خيتافي نتائجه الجيدة في معقله، وأسقط فالنسيا بهدف في اخر 15 دقيقة من المباراة، ليصبح الفريق بحاجة لتفادي الهزيمة في معقل الخفافيش بالميستايا ليتأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

ولم يسبق لخيتافي مغادرة مسابقة الكأس بعد ان فاز في مباراة الذهاب، وذلك خلال فترة تواجده بالدرجة الممتاز «لاليجا».

وواصل المهاجم الأسباني خورخي مولينا تألقه مسجلًا هدف المباراة الوحيد، مسجلًا هدفه التاسع في مختلف البطولات هذا الموسم (8 في الدوري و1 في الكأس)، وهدفه الرابع خلال عام 2019 فقط، ليكون اكثر مهاجم اسباني تسجيلًا للأهداف في مختلف البطولات خلال العام الحالي، اكثر من أي لاعب أسباني اخر من بين أندية لاليجا.

وفي كتالونيا، فشل اسبانيول في استغلال عامل ارضه وسقط في فخ التعادل ضد ضيفه الأندلسي، ريال بيتيس، بنتيجة 1-1، ليصبح امام النادي الأندلسي فرصة كبيرة لبلوغ نصف نهائي المسابقة في حال الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة الأسبوع القادم على ملعبه.