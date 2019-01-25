شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من عرض تركى آل الشيخ لعقد صفقة تبادلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عرض المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بالحصول على خدمات أحد الثلاثى طارق حامد أوعبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل الحصول على خدمات للاعبين من ناديه ومقابل مالي، سيتم عرضه على مجلس إدارة الزمالك، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق.

وأكد المشرف العام أن مسألة التفريط في خدمات طارق حامد من وجهة نظره الشخصية صعبة جدًا، لأنه لاعب مؤثر ولا غنى عنه، ووجوده ضروري مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أمير مرتضي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن مجلس ادارة النادي والمدير الفني للفريق أصحاب القرار النهائي في إتمام الصفقة، ولكن المؤكد أنه لن يتم التفريط في خدمات لاعب الفريق يحتاج له من أجل التتويج بالبطولات والألقاب، موضحاً أنه سيتم دراسة عرض المستشار تركي آل الشيخ بما يحقق مصلحه الفريق، والرد عليه خلال الأيام المقبلة.