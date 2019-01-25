شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يتحدث عن 3 أحلام للدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه مباراة الزمالك وبيراميدز، التي انتهت بالتعادل «3-3»، متمنيًا أن يكون هناك 30 مباراة في الدوري بنفس قوة مباراة الخميس.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع «تويتر»: «تخيلوا لو ٤ أو ٥ مستثمرين أجانب و٣ أو ٤ مستثمرين مصريين سخنوا واشتروا أندية مصرية، وبقا فيه ٥ أندية كمان زي بيراميدز، و٣٠ ماتش في الموسم زي ماتش امبارح، والجمهور ملا المدرجات تاني، وبقا عندنا نظام، وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه.. حلم بحلم بيه من زمان لأن دورينا عريق يستحق الحلم».