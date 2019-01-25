شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع بيراميدز.. رقمان مميزان وخسارة 10 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن رحيل حسام حسن، المدير الفني للفريق، عقب التعادل مع الزمالك بنتيجة «3-3»، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونرصد في التقرير التالي أبرز ما جاء في مشوار حسام حسن مع بيراميدز منذ توليه المهمة وحتى رحيله عن منصبه.

تولى حسام حسن تدريب بيراميدز في الثلاثين من أكتوبر الماضي، خلفاً للأرجنتيني لافولبي، ليكون ثالث مدرير فني للفريق هذا الموسم، حيث تولى المنصب عقب ساعات قليلة من اعتذاره عن إكمال مهمته مع المصري التي امتدت لثلاثة مواسم متتالية.

واستمر حسام حسن في مهمته مع بيراميدز لمدة 86 يوماً بالتمام والكمال.

وقاد حسام حسن بيراميدز في 11 مباراة جميعهم في مسابقة الدوري الممتاز، تمكن من تحقيق 6 انتصارات على حساب كل من الأهلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري والنجوم وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وفقد بيراميدز مع حسام حسن 10 نقاط من خلال تحقيق 5 تعادلات أمام كل من وادي دجلة وإنبي والمصري والإنتاج الحربي وأخيراً الزمالك، ولم يتعرض الفريق لأي خسارة خلال 11 مباراة في ولاية «العميد».

وعلى مدار 11 مباراة لبيراميدز في ولاية حسام حسن، أحرز الفريق أهدافاً في جميع مبارياته دون استثناء، فلم يعرف الفريق الصيام التهديفي تحت قيادة حسام، مسجلاً 24 هدفاً بنسبة 2.2 زيارة لمرمى المنافس في كل مباراة، واهتزت شباكه 12 مرة بنسبة 1.1 هدفاً في المباراة الواحدة، وحقق الفريق 3 «كلين شيت» محافظاً على نظافة شباكه امام كل من النجوم والاتحاد السكندري والمقاصة.

الفوز الأكبر لبيراميدز خلال ولاية حسام حسن كان على حساب الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في المباراة الأولى للفريق تحت قيادة «العميد»، وهو الفوز الأكبر للفريق هذا الموسم.

وحقق حسام حسن رقمين مميزين على المستوى الشخصى، الأول هو عدم تلقي الخسارة في مشواره مع فريقه منذ توليه المهمة وحتى رحيله، والثاني هو استهلال مشواره مع فريق بتحقيق انتصاراين متتالييين، وهو الأمر الذي لم يحققه حسام قط سوى مع بيراميدز خلال رحلته التدريبية.