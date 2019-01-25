جروس يجتمع بلاعي الزمالك لتصحيح اخطاء موقعة بيراميدز

يعقد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كريستيان جروس، جلسة خاصة مع لاعبي الفارس الأبيض خلال مران اليوم.
ومن المنتظر أن يشدد جروس الهفوات الدفاعية واخطار حراسة المرمى التي تسببت في استقبال ثلاثة أهداف ومطالبتهم بتدارك الأخطاء في المباريات المقبلة وتفاديها خلال الفترة المقبلة.
وكانت موقعة الزمالك وبيراميدز المثيرة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، في خضم مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، قد انتهت بالتعادل الايجابي بثلاثية لكل فريق.
ويتربع الزمالك على عرش صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.
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