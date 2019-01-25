سولسكاير: بوجبا يمتلك شخصية قيادية

يواصل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إعادة الثقة والحماس للنجم الفرنسي بول بوجبا، خلال فترة توليه تدريب الشياطين الحمر. وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز "بوجبا قائد، أنا أعرفه جيدًا، هو يمتلك شخصية رائعة ويستطيع إلهام زملائه". وأضاف "شاهدت مقاطع الفيديو الخاصة به مع فرنسا في مونديال روسيا، يخطط دائمًا لأن يكون ناجحًا ويهتم بكل شيء".

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