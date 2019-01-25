نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019.. ومشاركة قطر واليابان

أجريت , مساء أمس يوم الخميس , مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 , في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية , حيث أسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة بين المنتخب المشاركة في البطولة , التى سوف تقام على الأراضي البرازيلية .
وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من البطولة , خلال الفترة من 14 يونيو , وحتى 7 يوليو المقبلين , وستكون نسخة 2019 من البطولة هي الأخيرة في السنوات الفردية، على أن يبدأ خوضها باستمرار في ذات العام مع بطولة اليورو .
وتشارك في النسخة الـ46 من البطولة 10 منتخبات من أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية , بالإضافة لمشاركة منتخبين آسيويين وهما اليابان وقطر , بدعوة من اتحاد “كونميبول” , ليصبح عدد المشاركين 12 منتخباً في هذه المسابقة القارية .
ومن المقرر أن تحتضن 5 مدن برازيلية البطولة وهي سالفادور , ريو دي جانيرو , ساو باول , بيلو هوريزونتي , بورتو أليجري , وستقام مباريات ربع النهائي في 27 – 29 يونيو , أما نصف النهائي سيكون 2 و3 يوليو , والنهائي 7 يوليو.
::وجائت نتائج القرعة كالأتي ::
المجموعة الاولى : البرازيل , بوليفيا , فنزويلا , بيرو .
املجموعة الثانية: الأرجنتين , كولومبيا , بارجواي , قطر .
المجموعة الثالثة: أوروجواي , الإكوادور , اليابان , تشيلي .
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