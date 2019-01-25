دي يونج يطالب دي ليخت بمرافقته في برشلونة واللاعب يرد

حسم فرانكي دي يونج انضمامه رسميًا لصفوف برشلونة الإسباني، بعد شهور من الشائعات المتداولة حول مصيره، ويرى أنه حان الوقت ليحسم زميله ماتياس دي ليخت قراره تجاه مستقبله.

الثنائي الموهوب لأياكس محل اهتمام لعدة أندية أوروبية، وبعدما اختار دي يونج الانضمام للبارسا، يتبقى قرار دي ليخت.

وعقب فوز أياكس بنتيجة (3-1) على هيرنفين بكأس هولندا، قال دي يونج في تصريحاته لـ"فوكس سبورت" ضاحكًا: " أنا هادئ الآن، الآن دور دي ليخت".

وابتسم دي ليخت، عندما سأله المراسل عن قائمة طويلة من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، بما في ذلك برشلونة.

ورد دي ليخت: "من الممتع أن تقول إن هناك عشرة أو اثني عشر نادي يرغب في توقيعي، ربما يجب أن أستخدمك كوكيل أعمال لي".

وأضاف: "سنرى ما يخبئه المستقبل، لكني الآن ألعب في أياكس وأنا لا أبدو أبعد من ذلك".

وعن انضمام دي يونج للبلوجرانا، عقّب دي ليخت: "أنا سعيد للغاية له، لقد تعامل مع كل شيء بشكل جيد للغاية، لا أعتقد أنه يهتم بذلك من الآن فصاعدًا لن يتحدث كثيرًا عن هذا الأمر".

وحين سأله المراسل عن إمكانية لم الشمل مع دي يونج في برشلونة، أختتم دي ليخت تصريحاته ضاحكًا: "الشيء الوحيد المؤكد هو أنني الآن في أياكس".

الجدير بالذكر أن دي ليخت محل اهتمام لأندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة بخلاف أندية البريميرليج الطامعة في الظفر بالصفقة.