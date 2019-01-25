الأرجنتين تنافس على رقص التانجو في كوبا أمريكا

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الجمعة، عن مواجهات متوازنة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.

وجاء التانجو على رأس المجموعة الثانية، والتي ضمت كل من كولومبيا، باراجواي وقطر، في المنافسات التي ستنطلق في 14 يونيو من عام 2019 الحالي.

وعلى الورق يبدو أن المنتخب الأرجنتيني هو الأكثر حظًا في العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة من بين المنتخبات المشاركة معه في المجموعة.

فيما ستشهد المجموعة منافسة قوية بين باراجواي وكولومبيا على المركز الثاني، ومن المتوقع أن يصبح المنتخب القطري هو الحلقة الأضعف، في ظل الفوارق الفنية مع المنافسين.

على مستوى تاريخ المواجهات المباشرة للمنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي، يمتلك راقصو التانجو سجلًا مبهرًا، حيث حققوا 24 فوزًا، مقابل 8 انتصارات لكولومبيا، وكان التعادل حاضرًا في 7 لقاءات.

ولم ينجح منتخب كولومبيا في تحقيق أي فوز على الأرجنتين منذ نوفمبر 2007، عندما فاز الفريق بنتيجة (2/1)، ومنذ ذلك الحين، استمر راقصو التانجو في الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة خلال 8 مباريات، حيث حققوا 5 انتصارات و3 تعادلات.

كما يقف التاريخ برفقة الأرجنتين أمام باراجواي، حيث لعب المنتخبان معًا 106 مباريات، وحقق راقصو التانجو الفوز في 58 مباراة، بينما تعادلا خلال 32 مواجهة، وخسروا 16 مرة فقط.

أما المنتخب القطري، فلم يلعب إلا مباراة واحدة ودية أمام الأرجنتين في نوفمبر 2005، وحقق راقصو التانجو الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.