تركي آل الشيخ يعلن: 3 مرشحين لخلافة حسام حسن في بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز رحيل حسام حسن المدير الفني للفريق، بعد ساعات قليلة من تعثره أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3) مساء الخميس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري.

وتقاسم الزمالك وبيراميدز نقاط المباراة الدرامية، ليبتعد الأخير عن المنافسة على لقب الدوري بسبب خوضه ثلاث مباريات أكثر من الزمالك، وتخلفه بفارق ثلاث نقاط عن الأبيض المتصدر بـ42 نقطة من 17 مباراة.

وأكد تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك أنه سيعقد اجتماعًا هامًا مع كل من حسام البدري وأحمد حسن وسيف الوزيري مسؤولي النادي ومجموعة من اللاعبين، لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد للفريق.

وأشار آل الشيخ إلى أنه سيعلن اسم المدير الفني للفريق مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء الاجتماع، مضيفًا: “مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات، لدينا 3 خيارات جاهزة، وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالاً”.

ونشر السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة، وهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو مدرب سبورت ريسيفه السابق، الإسباني مانويل خيمينيز مدرب لاس بالماس السابق، والصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب النصر الإماراتي السابق.

وبالتالي سيكون المدير الفني الجديد لبيراميدز رابع مدرب يقود الفريق خلال الموسم الحالي، بعد كل من البرازيلي ألبرتو فالنتيم، الأرجنتيني ريكاردو لافولبي، وحسام حسن، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق الداخلية، الذي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الممتاز على ملعب ستاد كلية الشرطة.

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