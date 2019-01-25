شكرا لقرائتكم "زيزو" البرتغال صفقة الزمالك المحتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن حصول النادي الأبيض علي توقيع أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق موريرينسي البرتغالي، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالي.

ولعب "زيزو" من قبل فى صفوف وادي دجلة بجانب ليرس البلجيكي قبل أن يحصل مسئولي الزمالك مؤخرا علي توقيعه علي عقود انضمامه للنادي الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته إن توقيع "زيزو" جاء عن طريق محمد حبشي وكيل أعمال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الذي اجتمع باللاعب في شهر ديسمبر الماضي من أجل عرضه علي الزمالك قبل أن يحصل النادي الأبيض مؤخرا علي توقيعه.

وتعاقد الزمالك مع صفقة وحيدة في الميركاتو الشتوي وهي المغربي خالد بوطيب القادم من مالطية سبور التركي.