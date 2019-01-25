شكرا لقرائتكم مواجهة الإمارت أمام أستراليا.. موقعة رد الاعتبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى منتخب الإمارات لرد إعتباره ضد أستراليا في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في السادسة مساء اليوم بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس اسيا.

وخسر منتخب الإمارات المواجهات الثلاث الأخيرة أمام أستراليا، بعدما تذوق مرارة الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره بالتصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بهدف دون رد، سجّله اللاعب تيم كاهيل، قبل أن يخسر مجدداً في مباراة الإياب بأستراليا بهدفين نظيفين سجلهما جاكسون أيرفين وماثيو ليكي.

وأنهى منتخب أستراليا أحلام منتخب الإمارات في الحصول على بطولة كأس اسيا 2015 بعدما تمكن من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويأمل منتخب الإمارات فى الأستفادة من عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم من أجل رد الاعتبار وحجز بطاقة الصعود لنصف نهائي كأس اسيا

وحجز منتخب الإمارات مقعده في الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزاً صعباً على قيرغيزستان بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء إلى الوقت الاضافي.

أما منتخب أستراليا فصعد للدور ربع النهائي بعدما نجح في تحقيق الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ 16 بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

ويمتلك منتخب الإمارات مجموعة من اللاعبين القادرين على تسجيل وصناعة الأهداف، مثل على مبخوت المهاجم المتميز للفريق، وأحمد خليل الذى سجل 51 هدفاً دولياً لمنتخب بلاده، وكذلك المخضرم إسماعيل مطر.

فى حين يتطلع منتخب أستراليا لمواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب وكان منتخب أستراليا توج بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية التى أقيمت قبل 4 سنوات، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على كوريا الجنوبية.