شكرا لقرائتكم كارديف يكرم مهاجمه "المفقود" في مباراة أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الرئيس التنفيذي لكارديف سيتي، كين تشو، إن النادي الويلزي سيكرم المهاجم المفقود إيميليانو سالا في مواجهة ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء المقبل.

وبات سالا المنضم حديثاً إلى كارديف من نانت، في عداد المفقودين منذ يوم الإثنين الماضي، بعد اختفاء طائرة خفيفة كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي وأنهت فرق الإنقاذ 3 أيام من البحث عن المهاجم وعن قائد الطائرة.

وقال تشو لمحطة "سكاي سبورتس": "نعتزم تكريم سالا الثلاثاء في مباراة آرسنال، وندعو الجماهير للانضمام لنا، وكذلك في مباراة ضد بورنموث يوم 2 فبراير".

وأضاف: "نعكف حالياً على وضع التفاصيل وسنتواصل مع عائلة اللاعب، سنكشف عن التفاصيل خلال يوم أو يومين".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "سيتم الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات الجولة المقبلة تعبيراً عن الاحترام لسالا".

وكان سالا (28 عاماً) في طريقة لخوض أول حصة تدريبية في كارديف بعد انضمامه من نانت الفرنسي الأسبوع الماضي مقابل 17 مليون يورو (19.25 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحفية.