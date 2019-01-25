شكرا لقرائتكم صحف تونس عن تألق فرجاني: ساسي يبدع مع الزمالك ويسجل ثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت وسائل الاعلام التونسية الضوء على تألق فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس مع نادي الزمالك ضد بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وعنونت إذاعة "موزاييك إف إم"، "فرجاني ساسي يبدع مع الزمالك"، وقالت أن اللاعب التونسي تمكن من تسجيل "هدفين" للفريق الأبيض بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3\3.

فى حين كتب موقع "الصريح أونلاين"، "فرجاني ساسي يسجل هدفين عالميين مع الزمالك"، موضحاً أن اللاعب التونسي قدم عرضاً رائعاً أمام بيراميدز.

أما موقع "كوورة"، فكتب "فرجاني ساسي يسجل ثنائية في تعادل الزمالك 3-3 مع بيراميدز"

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري العام برصيد 42 نقطة من 17 مباراة يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.