شكرا لقرائتكم عرب إفريقيا يطلبون تأجيل كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أكثر من منتخب من شمال أفريقيا من مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم –كاف- برئاسة أحمد أحمد تأجيل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمحدد لها 14 يونيو إلى 12 يوليو ، لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر .

وطلب مسئولو دول شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي ترحيل موعد البطولة لمدة أسبوع خاصة أن المعسكرات ستكون فى شهر رمضان ثم عيد الفطر مما سيتسبب فى إرهاق اللاعبين.

من المقرر أن ينظر الاتحاد الأفريقي طلب دول شمال أفريقيا بتأجيل انطلاق البطولة ، خلال الأيام المقبلة.