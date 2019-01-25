شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع "زيزو" البرتغال فى حضور وكيل جروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حصول النادى الأبيض على توقيع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق موريرينسى البرتغالي، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.
ولعب "زيزو" من قبل فى صفوف وادى دجلة بجانب ليرس البلجيكى قبل أن يحصل مسئولو الزمالك مؤخرا على توقيعه على عقود انضمامه للنادى الأبيض.
وأوضح المصدر ذاته أن توقيع "زيزو" جاء فى حضور محمد حبشى، وكيل أعمال السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الذى اجتمع باللاعب فى شهر ديسمبر الماضي لعرضه على الزمالك، قبل أن يحصل النادى الأبيض مؤخرا على توقيعه.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على توقيع "زيزو" البرتغال فى حضور وكيل جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.