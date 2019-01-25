شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع "زيزو" البرتغال فى حضور وكيل جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حصول النادى الأبيض على توقيع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق موريرينسى البرتغالي، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.

ولعب "زيزو" من قبل فى صفوف وادى دجلة بجانب ليرس البلجيكى قبل أن يحصل مسئولو الزمالك مؤخرا على توقيعه على عقود انضمامه للنادى الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن توقيع "زيزو" جاء فى حضور محمد حبشى، وكيل أعمال السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الذى اجتمع باللاعب فى شهر ديسمبر الماضي لعرضه على الزمالك، قبل أن يحصل النادى الأبيض مؤخرا على توقيعه.