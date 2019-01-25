سوبر كورة.. شغب الجماهير.. الدبة التى قتلت صاحبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الكرة للجماهير".. دائما وأبدا شعار محبى وعشاق الساحرة المستديرة فى كل مكان، خاصة فى ظل حرمان الجماهير المصرية منذ عدة سنوات من حضور المباريات، ولكن أحيانا تأتى الرياح بمالا تشتهى الأندية، لمتابعة التقرير اضغط هنا:

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