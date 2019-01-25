شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الفرق المشاركة فى البطولة العربية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم لجنة مراسم البطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة، المقرر أن تنطلق بعد غد الأحد فى استاد القاهرة، استقبال الفرق المشاركة فى البطولة.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، كلاً من محمد عوض رئيس منطقة الجيزة ومسعد عطالله عضو اللجنة العليا للحكام بالاتحاد باستقبال الفرق العربية المشاركة فى البطولة تحت إشراف هناء حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

من جانبه أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة، اعتذار فريق فتيات العيون الكويتى عن المشاركة، موضحا أن البطولة ستشهد مشاركة 7 فرق فقط، هى، الأهلى والصيد والزمالك وسبورتنج والدفاع الحسنى المغربى والمحرق البحرينى والصفاقسى التونسى، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل جدول المباريات فى ظل اعتذار الفريق الكويتى فى الاجتماع الفنى البطولة المقرر له غدا السبت.