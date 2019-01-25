شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يخوض 4 وديات فى معسكر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى عادل محفوظ، مدير منتخب مصر 2001 ، الاتفاق على خوض 4 وديات خلال معسكر يناير الجارى استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأكد عادل محفوظ أن المنتخب سيواجه فريق البنك الأهلى يوم الأحد ثم إمبابه الاثنين ومنشية حلوان الخميس، ويختتم مبارياته يوم 1 فبراير بمواجهة بورتو.

واختار ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، 30 لاعباً لدخول المعسكر هم: محمد صابر ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمود عوض (الزمالك) ومحمود عباس (بتروجت) ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) وايهاب حسن العايدي (المصري) وفارس محمد السيد (سموحة) وحسام حسن علي (عزل المحلة) وحسام ياسين ومحمد أيمن (بترول أسيوط) ومحمود صابر عبد المحسن (نجوم المستقبل) ونادي حسن (الأوليمبي) وإبراهيم عادل علي (بيراميدز) ومحمود جمال عبد الباري (وادي دجلة) ومحمد مصطفى "حيدا" (سيراميكا كليوباترا) وزياد محمد طلبة وسالم محمد (المقاولون).