شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: الصفقات الشتوية مبشرة ونحتاج للهدوء ومساندة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، عن سعادته بتحقيق الفريق الانتصار على بتروجت، ضمن مؤجلات الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وقال رئيس الإسماعيلى، فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، هذا الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية من أجل حصد مزيد من الانتصارات، الفريق يضم لاعبين جيدين لكنهم يفتقدون للثقة.

وأضاف رئيس النادى الإسماعيلى، الصفقات الجديدة مبشرة للغاية، وستحقق الإضافة الفنية المنتظرة بعد الانسجام مع اللاعبين الحاليين بالفريق، مؤكدا أن الفترة الحالية تحتاج للهدوء ومساندة الجماهير من أجل استمرار الانتصارات واعتلاء مركز متقدم بجدول ترتيب الدورى.