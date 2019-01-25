شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إسلام بدر ظهير طنطا ينضم للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى القناة مع إسلام بدر، الظهير الأيسر لنادى طنطا، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور أبو طالب العيسوى المدير الفنى للقناة وعلى يحيى مدير الكرة بالنادى وعلى جلال وكيل أعمال اللاعب.

وكان مجلس إدارة نادى طنطا، برئاسة المحاسب فايز عريبى، قرر إنهاء عقد إسلام بدر الجناح الأيسر للفريق بالتراضي بين الطرفين قبل أن يقرر الاخير الانتقال لنادى القناة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



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