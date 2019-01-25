شاهد.. انطلاق ماراثون الجزيرة بمشاركة وزير الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق ماراثون مركز شباب الجزيرة بمشاركة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، احتفالا بأعياد 25 يناير. واحتشد عدد من الرياضيين والناشئين استعدادا لانطلاق ماراثون مركز شباب الجزيرة، حيث تنفذ وزارة الشباب والرياضة مجموعة من البرامج والأنشطة، فى إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك على مدار اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 . وتنظم وزارة الرياضة ماراثون مركز شباب الجزيرة للمشي والدراجات والذي ينطلق بعد قليل .

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