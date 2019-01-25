شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ممنوع من المشاركة فى مران الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الطبى للإسماعيلى، برئاسة صالح الشامى، منح محمود متولى مدافع الدراويش راحة من مران اليوم، الجمعة ،على أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق غداً السبت.
وقال الدكتور صالح الشامى، إن محمود متولى تعرض لإجهاد خفيف فى عضلة السمانة ليتم استبداله فى الشوط الثانى من مباراة بتروجت التى فاز بها الإسماعيلى بهدف دون رد.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الــ20 بالمسابقة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولى ممنوع من المشاركة فى مران الإسماعيلى.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.