شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ممنوع من المشاركة فى مران الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الطبى للإسماعيلى، برئاسة صالح الشامى، منح محمود متولى مدافع الدراويش راحة من مران اليوم، الجمعة ،على أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق غداً السبت.

وقال الدكتور صالح الشامى، إن محمود متولى تعرض لإجهاد خفيف فى عضلة السمانة ليتم استبداله فى الشوط الثانى من مباراة بتروجت التى فاز بها الإسماعيلى بهدف دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الــ20 بالمسابقة المحلية.