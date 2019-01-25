شكرا لقرائتكم خبر عن دول شمال أفريقيا تطلب تأجيل انطلاق بطولة أمم 2019 لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أكثر من منتخب من شمال أفريقيا من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمحدد لها 14 يونيو إلى 12 يوليو لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر.

وطلب مسئولو دول شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقى ترحيل موعد البطولة لمدة أسبوع، خاصة أن المعسكرات ستكون فى شهر رمضان ثم عيد الفطر ما سيتسبب فى إرهاق اللاعبين.

ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأفريقى طلب دول شمال أفريقيا فى تأجيل انطلاق البطولة خلال الأيام المقبلة.