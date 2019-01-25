تبرع له بكليته.. الخليج 365 يكشف قصة "القدر" الذي جمع بين مدرب سعودي ولاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"في أحد المستشفيات التقى يوسف مع المدرب الذي تساءل عن سبب وجوده هناك، ليجيبه بأنه يعاني من فشل كلوي منذ فترة، وهذا هو سبب اختفاؤه عن الفريق".. من هنا بدأت قصة فهد الغربي مدرب فريق شباب جبة الذي حصل على لافتات الإشادة والتقدير من الجميع في السعودية بدءًا من عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة مرورًا بنادي شباب جبة، ونهاية بأقارب اللاعب يوسف الشمري.

"ماقام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن فهد الغربي بتبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه موقف إنساني ونبيل.. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته".. تغريدة أدلى بها عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة أثارت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول الموقف الإنساني للمدير الفني لفريق شباب جبة.

في لافتة تحمل الكثير من المعاني الإنسانية قام فهد الغربي مدرب كرة قدم سعودي بالتبرع بكليته لأحد لاعبيه السابقين يُدعى يوسف الشمري بعد علمه بتأخر حالته الصحية ومداومته على جلسات غسيل لكليته في إحدى المستشفيات.. "لم نعلم أي شئ عن الواقعة إلا من وسائل الإعلام".. يحكي مهنا الغربي شقيق "فهد" ويضيف: "فوجئت ببعض الأقارب يتواصلون معي للسؤال عن حالة فهد الصحية وويوجهون عبارات الثناء والشكر على ما قام به تجاه لاعبه".

يكمل شقيق "فهد" حديثه قائلًا: "لن أُخف صدمتي عندما علمت بالأمر، لم يخبر أحد حتى والديه وزوجته لم يكونوا على علم بالواقعة".

يتابع: "منذ فترة التقيت معه، وجدت جسده نحيفًا فبدوري سألته ما السبب فأجاب "ريجيم، أريد أن يصبح جسدي رياضيًا".

وبسؤاله عن علاقته بيوسف الشمري قال: "ليس هناك صلة قرابة باللاعب، ولا توجد أي علاقة مع يوسف سوى أنه كان ضمن أحد لاعبيه في فريقه السابق".

من ناحيته يحكي فواز الشمري شقيق يوسف عن الموقف الإنساني من جانب مدربه السابق ويقول: "يوسف يحب لعب كرة القدم، والتقى بالمدرب فهد في أحد المباريات الودية، بعدها تحدث المدرب فهد مع يوسف ونصحه باللعب في أحد الأنديه نظراً لما يمتلكه من موهبه فرفض اللاعب بحجة إكمال دراسته ولا يفكر باحتراف اللعبة".

يواصل شقيق يوسف حديثه: "أقنعه فهد "المدرب" بالانضمام لفريق الطائي -وقتها- حيث كان يشرف عليه شخصيًا بعدها بفترة قصيرة أُصيب اللاعب بفشل كلوي ثم اختفى، ليجمعه القدر بفهد في المستشفى ليكون سببًا في نجاته".

يكمل فواز قائلًا: "فهد استغرب من تغير جسم يوسف نظراً لزيادة وزنه، فأخبره اللاعب بحقيقة أنه يعاني من فشل كلوي ويؤدي جلسات غسيل 3 مرات أسبوعيًا، فسأله لماذا لم يزرع كلية؟، ليجيبه لم أجد متربعًا مطابقًا لفصيلتي؟، فسأله عن نوع فصيلته".

يضيف: "بعدها بأيام قام المدرب بالفحص المبدئي وكانت النتيجة أن الفصيلة متطابقة، وتمت الموافقة نهائيًا على إجراء العملية وتم تحديد موعدها، فهد كان يحرص على حضور المستشفى أولا بأول وقام بتأجيل كافة أعماله حرصًا على التبرع، ويوم الثلاثاء الماضي كان لديه مباراة وعقب نهايتها توجه مباشرة من مدينة حائل إلى جدة ومن المطار انتقل لغرفة في المستشفى".

يوسف حرص على توجيه رسالة شكر لمدربه عبر يلا كورة حيث قال: "ما قام به المدرب فهد أمر ليس مستغرب من شخص يتمتع بالخلق النبيل واسأل الله العلي القدير أن يكتب أجره ويجزيه خير الجزاء وأن يقر عين ذويه بعودته في صحة وسلامة".