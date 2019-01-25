ميدو: أتمنى وجود 5 أندية مثل بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي، أنه يتمنى وجود خمسة أندية مثل بيراميدز في بطولة الدوري، بعد المباراة الدرامية التي جمعت الفريق بالزمالك في المسابقة.

وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تخيلوا لو 4 أو 5 مستثمرين أجانب و3 أو 4 مستثمرين مصريين سخنوا واشتروا أندية مصرية، وبقى فيه 5 أندية كمان زي بيراميدز".

وأضاف المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك: "30 ماتش في الموسم زي ماتش امبارح والجمهور مليء المدرجات تاني، وبقى عندنا نظام وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه".

وأتم ميدو قائلا: "حلم بحلم بيه من زمان لأن دورينا عريق يستحق الحلم".

وتعادل بيراميدز مع الزمالك بنتيجة (3-3) مساء الخميس في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري، قبل أن يرحل حسام حسن المدير الفني وجهازه المعاون من تدريب الفريق.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بينما الزمالك في الصدارة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.