علي فرج يفوز ببطولة "جي بي مورجان" للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ): فاز لاعب الاسكواش المصري على فرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم ببطولة جى بى مورجان للاسكواش التى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية ويبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار. وجاء فوز على فرج المصنف الثاني بالبطولة بعد تغلبه على اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الأول بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة ماراثونية. وكانت نتيجة الأشواط 10-12, 6-11, 11-6, 11-3, 11-8 ، واتسمت المباراة بالندية الشديدة وتبادل اللاعبان الفوز بالأشواط حتى تم اللجوء للشوط الخامس الفاصل. وفى الشوط الأخير تعادل فرج والشوربجى 10-10 حتى نجح على فرج في حسم المباراة بنتيجة 12-10.

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