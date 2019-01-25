نور الشربيني تفوز ببطولة "جي بي مورجان" للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ): فازت نجمة الاسكواش المصرية نور الشربيني، ببطولة "جي بي مورجان" للاسكواش التي استضافتها مدينية نيويورك ويبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وجاء فوز نور الشربيني "المصنفة الثانية عالميا" بعد تغلبها على مواطنتها النجمة رنيم الوليلي "المصنفة الأولى" بثلاثة أشواط نظيفة. وجاءت نتيجة الأشواط "11-9، 11-8، 11-8" في مباراة استغرقت 38 دقيقة سيطرت عليها نور الشربيني.

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