مانشستر يونايتد يحاول التخلص من لاعب غير قابل للبيع!

وضعت إدارة مانشستر يونايتد المدافع الدولي الأرجنتيني “ماركوس روخو” على رأس اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم بالفريق حتى نهاية الموسم.

روخو /28 عامًا/ بات أكثر لاعب غير قابل للبيع في مانشستر يونايتد بالسنوات الماضية، فكل محاولات بيعه بأت بالفشل، وما أكثر تلك المحاولات.

وتُعد المحاولة الحالية هي الرابعة بالنسبة للمدير التنفيذي لليونايتد “إد ووادورد” للتخلص من اللاعب الذي انضم من سبورتينج لشبونة البرتغالي في عهد المدرب الأسبق “لويس فان خال” عام 2015.

وينتظر إد ووادورد العروض التي ستتقدم بها الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب حتى نهاية يناير الجاري، حاله حال الظهير الأيمن الإيطالي “ماتيو دارميان” المطلوب في الإنتر ويوفنتوس.

قالت صحيفة ميرور البريطانية “سبق لإد ووادورد المحاولة ثلاث مرات لإخراج روخو من أولد ترافورد، وحاليًا يعمل على إيجاد ناد جديد له”.

وأوضحت “المرة الأولى في نهاية عام 2015 ثم عندما انضم الإفواري إيريك بايي من فياريال، أما المرة الثالثة فكانت الصيف الماضي حين تلقى عرض جاد من إيفرتون، لكن اللاعب أفسد الصفقة في اللحظة الأخيرة لرفضه البنود الشخصية والراتب الأسبوعي المقترح”.

ولم يُشارك روخو في أكثر من مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كلتاهما كانتا على ملعب أولد ترافورد، الأولى أمام آرسنال بالجولة الـ 15 وانتهت بالتعادل 2/2، والثانية في الجولة الـ 16 أمام فولهام وانتهت بفوز اليونايتد 1/4.

كما لعب مباراة وحيدة بدوري أبطال أوروبا كانت أمام فالنسيا ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات، يوم 12 ديسمبر الماضي، وخرج منها مصابًا بعد أول 45 دقيقة، ومنذ ذلك الحين لم يلعب أي لقاء مع المدرب المؤقت “أولي جونار سولشاير”.

ويُجيد روخو في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، ولدى مانشستر يونايتد وفرة في كلا المركزين، بوجود كل من “فيل جونز وكريس سمولينج وإيريك بايي وليندلوف ولوك شو وآشلي يونج”.