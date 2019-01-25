كتب- عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم قاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماراثون للجري والمشي والدراجات صباح اليوم من امام مركز شباب الجزيرة في ذكري احتفالات 25 يناير. اعرب صبحي عن سعادته بتواجد المشاركين في المهرجان والذي بلغ عددهم 500 مشارك ومشاركة من جميع الاعمار السنية، مؤكدا ان الوزارة قد تبنت فكرة الارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة من جميع الاعمار السنية، مؤكدا ان الوزارة قد تبنت فكرة الارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة وترسيخ قاعدة ممارسة الرياضة لدي جميع فئات المجتمع. وأضاف ان مصر تحتفل بذكري 25 يناير والتي كان لها اثر كبير في تغيير ثقافة الشعب المصري وازداد وعيه للأمور ولذلك تسعي الوزارة جاهدة لاستغلال هذا الوعي لتحقيق أهدافها وهي الارتقاء بالصحة العامة للجميع ونشر ثقافة الرياضة. شارك في المهرجان الدكتور صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الرياضة يقود ماراثون للجري والمشي بمركز شباب الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.