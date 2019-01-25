خلال ساعات.. تركي آل الشيخ يعلن عن المدرب الجديد لبيراميدز

المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدزوكالات:
قال المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إن الإعلان عن المدرب الجديد لفريق (بيراميدز)، اليوم الجمعة.
قال آل الشيخ - عبر حسابه الرسمي علىموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اليوم في المساء إن شاء الله بعد انتهاء الاجتماع.. مدرب كبير ودولي درب أندية ومنتخبات.. لدينا
يشار إلى أن أن تركي آل الشيخ قرر إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن من منصبيهما في بيراميدز، عقب التعادل أمام الزمالك، أمس الخميس، بنتيجة (3-3) في لقائهما بالدوري الممتاز.
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