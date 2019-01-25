مصر تبحث عن المركز السابع أمام إسبانيا في كأس العالم لليد

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد فى السادسة والنصف مساء غد السبت، بصالة جيسكن بوكسن، منافسة قوية أمام نظيره الإسباني، حيث يبحث المنتخب عن إنجاز جديد بمونديال العالم لكرة اليد، وهو الفوز والحصول على المركز السابع.

أكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن مصر حققت المطلوب منها في مونديال العالم، وهو الوصول للدور الثاني، واللعب مع الكبار، مشيدًا بالمستوى الرائع الذي ظهر به لاعبو مصر فى جميع المباريات، خصوصًا لقاءات الحسم مع أنجولا وتونس التى حقق فيها الفوز والوصول إلى اللعب على المركزين السابع والثامن أمام إسبانيا.

من جانبه طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي برئيس البعثة، مؤمن صفا، وطالبهم ببذل الجهد من أجل تحقيق الفوز بالمركز السابع، مؤكدًا أن المكافآت المالية ستنتظر أبطالنا، إضافة إلى إقامة حفل كبير لهؤلاء اللاعبين الذين أثبتوا أن فراعنة مصر موجودون على الساحة العالمية.

يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد مباراة إسبانيا

بأعصاب هادئة، بعدما حقق المراد من المشاركة فى البطولة، وهو المنافسة مع كبار اللعبة فى دور الـ12 وهو ما لم تحقق اليد المصرية منذ عام ٢٠٠١ فى مونديال فرنسا الذى حصل فيه منتخبنا على المركز الرابع.

ومنذ ذلك التاريخ تأرجحت نتائجه خلال بطولات العالم السابقة بين المراكز من الرابع عشر والسابع عشر، ويسعى المنتخب الوطني للفوز على إسبانيا من أجل تحقيق المركز السابع.

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، ديفيد ديفيز، أن المستوى الفنى للاعبى مصر فى صعود مستمر، مشيرًا إلى أننا سنبذل أقصى جهودنا أمام منتخب إسبانيا من أجل الفوز، مؤكدًا أننا سنلعب على اللعب السريع واختراق الدفاع، وذلك وفقًا لسير المباراة وطبيعة لعب المنافس.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني إن النظام الحالى للتأهل يؤكد أن المنتخب الذى يتأهل للدور

الثانى بعد خمس مباريات متتالية من المنافسة لابد أن يكون محل اعتبار، مشددًا على صعوبة اللقاء، خصوصًا أن منتخب إسبانيا يتميز بقوة وصلابة دفاعه وترابط خطوطه، إضافة إلى إجادة ظهيرى الدفاع الأيمن والأيسر التصويب على المرمى من خارج الخط الخلفى، إلى جانب أنه يمتلك أقوى خط هجوم.

من المنتظر أن يلعب المنتخب الوطني بتشكيل مكون من عصام الطيار، بالتبادل مع كريم هنداوى، ويحيى الدرع وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد الأحمر وإبراهيم المصرى ويحيى خالد وعبدالرحمن فيصل ووسام سامى وأكرم يسرى وعلى زين ومحمد ممدوح هاشم وحمد سند.

وعلى الجانب الآخر أرسل منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، خطابًا إلى الاتحاد المصري للعبة، برئاسة المهندس هشام نصر، يهنئه خلاله على المستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني المصري خلال بطولة العالم السادسة والعشرين، المقامة حاليًا في ألمانيا والدنمارك. وجاء نص الخطاب الذي أرسله أريمو إلى نصر: "في إطار بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2019، تميز المنتخب المصري بطريقة رائعة من خلال أداء جيد جدًا لكأس العالم المقبلة، كما يسعدني أن أخاطبكم بشعور من الفخر والامتنان بتهانيَّ الحارة وتشجيعي للفريق، متمنيًا ومشجعًا لهم بمزيد من العمل والالتزام والمثابرة للمستقبل".