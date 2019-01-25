رياضة | وزير الرياضة يقود ماراثون للجري والمشي من امام مركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يقود ماراثون للجري والمشي من امام مركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماراثون للجري والمشي والدراجات صباح اليوم من امام مركز شباب الجزيرة في ذكري احتفالات 25 يناير.

اعرب صبحي عن سعادته بتواجد المشاركين في المهرجان والذي بلغ عددهم 500 مشارك ومشاركة من جميع الاعمار السنية، مؤكدا ان الوزارة قد تبنت فكرة الارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة وترسيخ قاعدة ممارسة الرياضة لدي جميع فئات المجتمع.

وأضاف ان مصر تحتفل بذكري 25 يناير والتي كان لها اثر كبير في تغيير ثقافة الشعب المصري وازداد وعيه للأمور ولذلك تسعي الوزارة جاهدة لاستغلال هذا الوعي لتحقيق أهدافها وهي الارتقاء بالصحة العامة للجميع ونشر ثقافة الرياضة.

شارك في المهرجان الدكتور صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات

