رياضة | عاجل.. بطولة أمم إفريقيا 2019 مهددة بالتأجيل لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بطولة أمم إفريقيا 2019 مهددة بالتأجيل لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه بطولة أمم إفريقيا 2019 شبح التأجيل لمدة أسبوع، بعدما تقدم عدد من منتخبات شمال إفريقيا بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل البطولة لمدة أسبوع.

وجاء طلب منتخبات شمال إفريقيا بسبب انطلاق البطولة عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، وهو مايعني أن المنتخبات ستخوض معسكراتها في شهر رمضان المبارك ثم مواصلته في عيد الفطر قبل التواجه لمصر لخوض البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة من 14 يونيو إلى 12 يوليو بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأفريقى طلب دول شمال أفريقيا فى تأجيل انطلاق البطولة خلال الأيام المقبلة.

موعد قرعة أمم إفريقيا 2019