رياضة | راموس يكشف سر تسديدة ركلات الجزاء على طريقة "بانينكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يكشف سر تسديدة ركلات الجزاء على طريقة "بانينكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني سر عشقه لتسجيل ضربات الجزاء على طريقة بانينكا ، عقب الفوز على جيرونا 4-2 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا؟ تسديد ركلة الجزاء بهذه الطريقة هي وسيلة للتعبير عن شخصيتي الفردية ، واللحظة الجيدة التي أعيش فيها.

وأضاف: أنا في لحظة مريحة وجيدة للغاية في الوقت الحالي.

وتابع: حُراس المرمى بدأوا يعرفون طريقتي ، عندما يبدأوا بالانتظار في المنتصف سوف أسدد على إحدى الجانبين.

وعن الفوز على جيرونا ، قال راموس: مباراة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات ، جميع المباريات صعبة ، كنا نريد أن نخرج بشباك نظيفة ، النتيجة التي حققناها جيدة ولكن علينا الحذر من جيرونا، لقد أقصوا أتلتيكو مدريد.

وواصل: تلقينا هدفين ولكن هذا لا يلغي الأداء الرائع الذي قدمه الفريق، آمل ان تتواصل سلسلة الانتصارات التي نحققها.

وعن تسجيله هدفين ، قال راموس: علي أن أحافظ دائماً على هويتي، أحب التسجيل بالرأس ولكن أيضاً أحب التسجيل على طريقة بانينكا.

ثم تطرق راموس للإشادة بكريم بنزيمة حيث قال: إنه لاعب عظيم ، ويصنع الفارق دائمًا ومهم بالنسبة لنا وأيضًا يقدم المهام الدفاعية ، هو دائمًا يتواجد في الأوقات التي نحتاجه فيها.