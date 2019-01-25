رياضة | سولاري يشيد بنجم ريال مدريد بعد تخطي عقبة جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يشيد بنجم ريال مدريد بعد تخطي عقبة جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الإسباني خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على جيرونا 4-2 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سولاري في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: لقد فعلنا ما في وسعنا لكي نحقق نتيجة في مباراة اليوم لتعطينا الأفضلية قبل مباراة الإياب.

أضاف: الفريق قدم جهداً كبيراً اليوم وفارق الأهداف جيد نوعاً ما ، نحن سعداء بالأداء والنتيجة، وبطريقة تسييرنا للمباراة.

وتابع: كريم بنزيمة سجل هدف وكان رائعاً طوال المباراة، لقد كان حاسماً في أغلب فترات المباراة.

وواصل: راموس مقاتل وقائدنا، لقد أظهر ذلك بالهدفين اللذان أحرزهما بفضل خبرته الكبيرة.

وتطرق سولاري للإشادة بالبرازيلي الشاب فينيسيوس ، حيث قال: فينيسيوس أظهر الكثير قبل وصوله والآن هو يقوم بإظهار ذلك ويبرز استمرارية كبيرة ، يبلغ من العمر 18 عاماً ولكنه يتمتع بالجرأة والثقة

وأوضح: فينيسيوس يحظى بدعم جميع اللاعبين في الفريق خصوصاً المخضرمين وقادة الفريق الذين هم أساس مدريد.

واستطرد: يجب أن نعتني بفينيسيوس، ليس من المهم أن يفجر كل ما لديه، بل أن يواصل التقدم.

وأكمل: من المهم أن يرفع كل لاعب مستواه بشكل ملحوظ ، لأن ذلك يرفع المستوى التنافسي للمجموعة.

وعن بانينكا سيرجيو راموس؟ ، قال سولاري: هو يفعل ذلك دائماً ، هو متخصص ، هو لاعب مثالي ، هداف ، إنه يستحق كل الاشادة.

وأشار سولاري: سنرى ما سيحدث في المستقبل ، المهم هو أن لدينا جاريث بيل ، أسينسيو ، فينيسيوس ، بنزيمة ، لان هذا سيرفع من جودة الأداء في الفريق.

وأردف: كرة القدم أحياناً تستحق نتيجة افضل، ولكن ذلك يعتمد على الفرص التي تستغلها أمام المرمى.

وأتم: الاحتمالات مفتوحة في مباراة الاياب، الأكيد أننا سنشاهد مباراة رائعة.