رياضة | نجم الأهلي يصدم الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يصدم الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن زكريا لاعب الأهلي المُعار حديثُا لنادي أُحد السعودي، إنه لن يلعب لأي فريق في مصر الا النادي الأهلي.

وتابع "مؤمن" في تصريحات لبرنامج "ملعب اون" عبر فضائية "أون سبورت": " سيناريو الـ6 أشهر الماضية بالأهلي لم يحدث معي طوال حياتي، ولم أتوقع الخروج معارًا إلي أحد السعودي وأتمني التوفيق في خطوتي المقبلة".

وأضاف: " ما تردد عن رفضي التجديد للأهلي ووضع بعض الشروط المالية المُبالغ فيها للتجديد مع الأهلي كلام عار تمامًا من الصحة ولم يحدث على الإطلاق، وطلبت فقط مساواتي مع اللاعبين الحاليين بالنادي".

واكمل: " لم استطيع التواصل مع محمود الخطيب بشكل مباشر، لأن لو عرضت عليه مشكلتي سيقول لي هناك مدير الكرة تحدث له".

وعن الانتقال للزمالك أو بيراميدز اجاب مؤمن:" لن ألعب لأي نادي في مصر غير الأهلي، سأعود بعد نهاية الإعارة للعب من جديد بصفوف المارد الأحمر".

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري، عقب نهاية يوم كروي من خلال التقرير الآتي :-

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 30 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- سموحة 24 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة.

10- الجونة 22 نقطة.

11- نجوم المستقبل 21 نقطة.

12- الداخلية 21 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

14- إنبي 20 نقطة.

15- وادي دجلة 20 نقطة.

16- الإسماعيلي 20 نقطة.

17- المصري 19 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.