رياضة | أزمة تعرقل انضمام نجم برشلومة للعملاق الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تعرقل انضمام نجم برشلومة للعملاق الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال اللاعب الإسباني دينيس سواريز لاعب برشلونة الإسباني يُعاني بسبب غموض مصيره مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكان آرسنال الإنجليزي اهتم بالتعاقد مع دينيس سواريز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، لكن البارسا أراد بيع اللاعب بشكل نهائي للجانرز.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن عدم رغبة دينيس سواريز في التجديد لبرشلونة هى من تسببت في توقف المفاوضات حول انتقاله لآرسنال، حيث يريد البارسا التجديد له قبل الرحيل للنادي اللندني.

وأضافت الموندو إلى أن دينيس سواريز لايريد تجديد عقده لمدة 3 سنوات، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع النادي الكتالوني حاليًا، ويرغب اللاعب في الانضمام لآرسنال في أقرب فرصة ممكنة رغم اهتمام ريال بيتيس الإسباني بالتعاقد معه.

أراد برشلونة بيع دينيس سواريز لآرسنال مقابل 20 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية، لكن آرسنال طلب استعارة اللاعب في البداية.