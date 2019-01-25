اونلاين | yalla shoot - مباراة قطر الآن مشاهدة مباراة قطر VS كوريا الجنوبية كورة أتش دي لايف مباراة قطر HD

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yalla shoot - مباراة قطر الآن مشاهدة مباراة قطر VS كوريا الجنوبية كورة أتش دي لايف مباراة قطر HD

يشهد اليوم الجمعة مواجهة قوية بين كوريا الجنوبية وقطر ويأتي ذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليا في دولة الإمارات العربية حتى يوم 1 فبراير.

وأوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة رفقة الصين وقيرغيزستان والفلبين، ونجح في التأهل كمتصدرين للمجموعة بعد الانتصار على الثلاث منتخبات الأخرى، وتأهل لهذا الدور بعد تخطي البحرين.

yalla shoot - مباراة قطر الآن مشاهدة مباراة قطر VS كوريا الجنوبية كورة أتش دي لايف مباراة قطر HD

أما منتخب قطر فقد تصدر مجموعته وحصد العلامة الكاملة على حساب السعودية ولبنان وكوريا الشمالية فيما أقصى العراق من البطولة بعد الفوز في مباراة دور الستة عشر عليه.

وسيتم نقل مباراة قطر وكوريا الجنزبية في بطولة كأس أمم آسيا عبر قناتي بي إن سبورت 1و2 HDوستنطلق ضربة بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة.

yalla shoot - مباراة قطر الآن مشاهدة مباراة قطر VS كوريا الجنوبية كورة أتش دي لايف مباراة قطر HD

ويتوقع أن يكون تشكيل منتخب قطر كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبد الكريم العلي - طارق سلمان - بسام الراوي - رورو

خط الوسط: كريم بوضياف - بوعلام خوخي - أكرم عفيف - عبد العزيز حاتم

خط الهجوم: حسن الهيدوس - المعز علي

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