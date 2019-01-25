شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-1-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات القوية وبالتحديد في بطولة كأس أمم آسيا التي يستأنف فيها لقاءات دور ربع النهائي بمشاركة منتخبي قطر والإمارات. مباريات كأس آسيا: - كوريا الجنوبية × قطر: اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 Hd - الإمارات × أستراليا: اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2HD مباريات الدوري المصري: - المصري البورسعيدي × المقالون العرب: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت HD مباريات كأس انجلترا: - آرسنال × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة 10:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD مباريات كأس العالم لكرة اليد: - الدنمارك × فرنسا: اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة في دور قبل النهائي - ألمانيا × النرويج: اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة في دور قبل النهائي

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