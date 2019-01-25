بين التحدي والطموح.. قرعة كوبا أمريكا في عيون النجوم

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كان القدر رحيمًا بمنتخب البرازيل مستضيف النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا 2019.. التي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبلين

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، فجر اليوم، عن مواجهات متوازنة بين الفرق المشاركة، ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية، بنظيره الكولومبي، بجانب منتخبي باراجواي وقطر، فيما أوقعت القرعة منتخب أوروجواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان، بالمجموعة الثالثة والأخيرة.

وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو من العام الحالي، وستكون نسخة 2019 من البطولة هي الأخيرة في السنوات الفردية، على أن يبدأ خوضها باستمرار في ذات العام مع بطولة اليورو، مع بداية النسخة المقبلة في 2020. ومن المقرر أن تحتضن 5 مدن برازيلية

وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو من العام الحالي، وستكون نسخة 2019 من البطولة هي الأخيرة في السنوات الفردية، على أن يبدأ خوضها باستمرار في ذات العام مع بطولة اليورو، مع بداية النسخة المقبلة في 2020.

ومن المقرر أن تحتضن 5 مدن برازيلية البطولة القارية، حيث تقرر خوضها في سالفادور، ريو دي جانيرو، ساو باولو، بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري، لتقام المباريات على 6 ملاعب مختلفة.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب مورومبي في ساو باولو، بينما تلعب مباراتا نصف النهائي على ملعبي جريميو أرينا في بورتو أليجري، ومينيراو في بيلو هوريزونتي، أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، والذي يسع لـ74738 مشجعا.

وعبر ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، عن أمله في عودة القائد ليونيل ميسي إلى منافسات كرة القدم الدولية، قائلا إنه سيبحث مع مهاجم برشلونة سبل إنهاء ابتعاده الاختياري عن المنتخب، مضيفًا: "سنتحدث مع ميسي قبل إعلان القائمة في مارس عندما يكون الوقت مناسبا للحديث".

وقرر ميسي الحصول على راحة من تمثيل المنتخب، بعد مشاركة أخرى محبطة في كأس العالم، حيث خرجت الأرجنتين من الدور الثاني، ولم يتحدث ميسي عن عودته في كوبا أمريكا، التي تنطلق نسختها الجديدة في البرازيل في يونيو المقبل.

لكن المدرب المؤقت للمنتخب قال بعد سحب القرعة إنه يأمل في عودة المهاجم الملهم خلال مباريات ودية في مارس المقبل، علمًا بأن الأرجنتين، تسعى لإنهاء صيامها عن لقب كوبا أمريكا منذ 1993.

وأعلن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تحدي الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال البطولة، وقال تيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية عقب إجراء قرعة البطولة: "أريد ميسي أفضل رياضي أن يشارك في كوبا أمريكا، وأن يأتي للبرازيل".

وأضاف تيتي (الذي قاد فريق كورينثيانز للتتويج بلقب الدوري البرازيلي في 2012 مع مهاجم منتخب بيرو جيريرو): "أكرر الفريق الجيد الذي يفوز بالبطولات يجب عليه الانتصار على أقوى المنافسين، لذلك نتوقع أن يأتي نيمار، ميسي، سانشيز، وسواريز بالإضافة إلى جيريرو، وأكن كل الاحترام إلى جيريرو، وهو يعلم ذلك، أريده أن يكون حاضرًا، سنكون فقط خصوما ولسنا أعداء".

وفي تصريحات أبرزتها شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، قال تيتي: "إذا أخذنا بالترتيب فنحن لسنا أفضل فريق، نحن نعلم ذلك، لكن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباريات، أما على مستوى المنافسين فنظريا بيرو أصعب من فنزويلا وبوليفيا".

وأكمل: "واجهنا الأرجنتين، وأوروجواي، وكنا قريبين من مواجهة كولومبيا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، لا نزال نملك فرصة إعادة مداورة اللاعبين من بطولة إلى أخرى للحصول على التشكيلة الأفضل، ولدي رحلة في أوروبا لمتابعة اللاعبين عن قرب، سأذهب إلى باريس، برشلونة، وريال مدريد بالإضافة إلى ليفربول، وسأتحدث مع اللاعبين".

وعن إصابة نيمار دا سيلفا، علق تيتي: "سوف يخضع اللاعب لتشخيص جديد، لكن ليس لدي أي تفاصيل، أتطلع إلى رد إيجابي بشأن إصابته، بالطبع أنا قلق بسبب إصابة أحد أفضل اللاعبين، وسوف أسافر نهاية الأسبوع إلى باريس لمتابعة الحالة عن قرب".

من جانبه قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المدرب تيتي سيستمر في قيادة المنتخب الأول حتى إذا خسر لقب كأس كوبا أمريكا 2019 على أرضه، وأكد روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي أن مستقبل تيتي "لا يعتمد" على نجاح البرازيل في إحراز اللقب، وأضاف: "لا يوجد رابط بين الاثنين، حيث يمتد عقد تيتي إلى 4 سنوات وسيستمر في عمله حتى إذا لم يتوج بطلا".

وتولى تيتي قيادة البرازيل بعد الخروج من دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا 2016 وأحدث طفرة مع الفريق، ليصبح أول متأهل لكأس العالم 2018 بعد عروض رائعة، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في روسيا، بعد الخروج أمام بلجيكا في دور الثمانية، وتكهنت وسائل إعلام أن أي نتيجة بخلاف تحقيق لقب كوبا أمريكا على أرض البرازيل ستؤدي إلى إقالة مدرب راقصي السامبا.

وواصل روجيريو كابوكلو، الذي تولى رئاسة الاتحاد البرازيلي في إبريل الماضي، عن القرعة: "لا تشكل كابوسا لنا على الإطلاق. نحن بحاجة للعب كرة القدم".

فيما أكد إدواردو فيلجاس، المدير الفني لبوليفيا، ثقته في قدرة لاعبيه على التأهل إلى الدور الثاني بالبطولة، وقال فيلجاس، في تصريحات نقلتها شبكة جلوبو سبورت البرازيلية، عقب إجراء قرعة البطولة: "لدينا تغييرات كثيرة في المنتخب، نحن نعد جيلًا جديدًا من الشباب، بعدما تركنا لاعبون كبار، ولدينا الآن مجموعة تطمح في الاندماج مع المنتخب، ولديها الكثير من الإمكانات، ويريدون الظهور بأفضل شكل في كوبا أمريكا".

ويعتقد المدرب أن منتخب بوليفيا قادر على التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة الأولى رغم وجود البرازيل وفنزويلا وبيرو، وعن مواجهة نيمار، قال فيلجاس: "هو لاعب مميز ولديه الكثير من الجودة، ولذلك مواجهة البرازيل ستكون مباراة مختلفة".

وأضاف إدواردو فيلجاس: "بوليفيا تمتلك مواهب ولاعبين صغارا يطمحون للفوز بأشياء مهمة، وعلينا جميعا أن ندعم هؤلاء الشباب ونتابعهم، حتى نحصل على نتائج جيدة، ورغم أن منتخب البرازيل لديه الكثير من القدرات والمهارات، فإنهم لا يمتلكون زيكو حاليًا".

فيما اعتبر رئيس الاتحاد الكولومبي، رامون خيسورون، أن قرعة البطولة، والتي أوقعت منتخب بلاده في المجموعة الثانية، تعد صعبة للغاية، وعن المجموعة أوضح خيسورون "إنها صعبة للغاية، لوجود اثنين من المنتخبات المرشحة للقب".

وكشف خيسورون أن الاتحاد الكولومبي يجري مفاوضات مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي مهمة الفريق، وقال "هناك مفاوضات قائمة مع كيروش، لكن بحذر نظرًا لأنه يشارك في أمم آسيا مع منتخب إيران".

ولا تحظى كولومبيا بمدير فني منذ سبتمبر الماضي، عندما أعلن المدرب خوسيه بيكرمان عدم الاستمرار في منصبه لينهي حقبة رائعة مع المنتخب قاده فيها للتأهل لآخر مونديالين في البرازيل 2014 وروسيا 2018.

من جانبه استبعد مدرب منتخب فنزويلا، رافائيل دوداميل، اعتقاد البرازيل بأن القرعة أوقعتها في مجموعة سهلة بالبطولة، وقال دوداميل في تصريحات عقب القرعة: "لا أعتقد أن البرازيل ستفكر بهذا الشكل (أنها المجموعة الأسهل). فكل منافس ستكون له صعوبة مختلفة، كما أن البرازيل ستواجه مشكلة الضغط الجماهيري نظرا لأنها تلعب على أرضها".

واعتبر دوداميل أن كرة القدم الفنزويلية تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأن الفريق أصبح قادرا على مواجهة منتخب بحجم البرازيل ووضع خطط معينة لمجابهة نجمه الأول نيمار دا سيلفا.

