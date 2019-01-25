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انت الان تتابع تركي آل الشيخ يطرح 3 مدربين جدد لقيادة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد عودة ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ ص
تركي آل الشيخ
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مواصفات المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز، والذى سيخلف حسام حسن الذى رحل عن الفريق بعد تعادله أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما، الخميس، على استاد بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز. وكتب آل الشيخ منشورا على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «الإعلان عن المدرب النهاردة المساء إن شالله بعد انتهاء الاجتماع.. مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات.. لدينا 3 خيارات جاهزة وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالا».
كما نشر تركي آل الشيخ السيرة الذاتية لـ3 مدربين هم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو، والإسباني مانويل خيمينيز، والصربي إيفان يوفانوفيتش.وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، قد أعلن إقالة حسام حسن، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اجتماع غدا مهم مع الكابتن
كما نشر تركي آل الشيخ السيرة الذاتية لـ3 مدربين هم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو، والإسباني مانويل خيمينيز، والصربي إيفان يوفانوفيتش.
وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، قد أعلن إقالة حسام حسن، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اجتماع غدا مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن أحمد حسن والأستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد».
وياتي بيراميدز ثانيا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، جمعها من 20 مباراة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة جمعها من 17 لقاء حتى الآن.
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