رونالدينيو يذكر نيمار في بطولة كوبا أمريكا المقبلة

تمنى النجم البرازيلي رونالدينيو، الشفاء العاجل لمواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ستراسبورج، الأربعاء الماضي، في كأس فرنسا.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها شبكة أول "أتمنى مشاركة نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هو يستطيع مساعدة المنتخب البرازيلي، نظرًا لأنه يمتلك موهبة مميزة للغاية".

وأضاف "نتمنى ألا تكون إصابة نيمار خطيرة، من أجل العودة سريعًا، ليشارك في جميع البطولات، أعتقد أنه سيكون بخير قريبًا".

وتعرض نيمار للإصابة أمام ستراسبورج، في نفس الموضع الذي أجبره على إجراء عملية جراحية، في مارس/آذار الماضي، بعد إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى.

وأقيمت قرعة كوبا أمريكا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث سيواجه منتخب السامبا، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى.